Il boss Morabito avvistato sulla Costa de Oro. Arrestato uno dei tre evasi

La polizia ha arrestato uno dei tre evasi lunedì dal Carcere Central di Montevideo, insieme al boss della ‘ndrangheta Rocco Morabito . Lo riporta il sito del quotidiano El Observador. Secondo quanto riferito dal ministero dell’Interno uruguayano, si tratta di Leonardo Abel Sinopoli, in carcere su richiesta della giustizia brasiliana per furto e contraffazione di documenti. A differenza degli altri tre evasi, Sinopoli non è fuggito attraverso il tetto della prigione, ma tramite una porta laterale della Questura di Montevideo, adiacente al penitenziario.

Secondo quanto hanno riferito fonti della polizia locale, Morabito e gli altri detenuti sono “probabilmente” diretti in Brasile. Le autorità stanno verificando le immagini delle telecamere di sorveglianza e hanno ordinato una serie di intercettazioni telefoniche nei confronti delle persone che potrebbero essere collegate agli evasi. Da queste verifiche, scrive El Observador, è emerso che il boss della ‘ndrangheta e gli altri tre uomini evasi insieme a lui sono stati avvistati su un’auto diretta verso la Costa de Oro, in direzione del confine col Brasile. Le immagini sono state visionate solamente otto o nove ore dopo la fuga dal carcere. (Adnkronos)