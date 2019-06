I cittadini di Marina di Gioiosa “cantano” nel nuovo video di Armando Quattrone

Condividi

E’ uscito “Made in Marina”, il videoclip del nuovo singolo della popstar calabrese Armando Quattrone. Nell’originalissimo video sono i cittadini di Marina di Gioiosa Ionica, paese di origine dell’artista, a cantare la canzone. Dal pescatore alla fruttivendola, dall’albergatrice al barbiere: “sono loro gli eroi del mio paese, quelli che lo rendo bello e vivibile ogni giorno. Mi piace pensare che in questo video sia io a dedicare la canzone a loro e loro a me. E’ un amore corrisposto”, dichiara il cantautore.

Il finale del video è dedicato al cittadino più rinomato del paese: il neo-presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. “Mi ha colpito che la prima cosa che il Sig. Commisso ha detto alla prima conferenza stampa come Presidente della Fiorentina sia stato un ringraziamento ai propri paesani, che gli hanno insegnato l’onestà, la sincerità, il lavoro. La sua dichiarazione era perfetta per spiegare in una frase il senso di questa canzone. Per questo abbiamo deciso assieme al regista Aldo Albanese di inserirla nel video, dopo aver avuto l’ok del Sig. Commisso stesso”.

Se il video è stato interamente girato a Marina di Gioiosa, la canzone “Made in Marina” è stata prodotta tra Colonia, Amburgo e Berlino. Le sonorità sono infatti moderne ed europee, tra il trap e il reggaeton. Il dialetto calabrese viene abbinato all’auto-tune tipico della musica attuale, forse per la prima volta nella storia della musica della nostra terra. Per registrare la voce Armando è invece voluto ritornare a Marina, nell’attico con vista mare del “B&B Le Camere di Rosanna”, perché come dice nella canzone stessa “l’energia la sento solo quando sono a casa”. L’autore ci spiega com’è nata la canzone: “L’ispirazione per la canzone è venuta dal concerto che ho fatto nel “Made in Marina Festival” qui sul lungomare del paese lo scorso 19 Agosto, con migliaia di persone davanti al palco a cantare le mie canzoni con le mani al cielo. In quel momento è nato qualcosa di speciale. Per questo nella strofa canto che i miei occhi bianchi per la lontananza “ripigghjanu culuri si ti viju, ripigghianu culuri quandu canti”. E poi nel ritornello grido “Su le mani Marina”, proprio come fatto durante il concerto”.

“Made in Marina” verrà presentata da Armando nel suo incessante tour tra Germania e Calabria questa estate. Ieri con un concerto nel lago di Costanza, sabato sera con un concerto in piazza a Monasterace e domenica di nuovo a Lubecca. Punte di diamante saranno due live imperdibili ad Agosto, la cui data precisa sarà fissata a breve: all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria e proprio qui nella sua Marina di Gioiosa Ionica, per l’omonimo “Made in Marina Festival”. Il Festival ha raccolto l’anno scorso la partecipazione di tutti i maggiori artisti del paese, come Francesco Loccisano, Giuseppe Lucà, Cosimo Papandrea e i Gioia Popolare. Quest’anno l’intenzione dell’artista calabrese è di “fare il Made in Marina in spiaggia all’imbrunire, con il nostro splendido mare a fare da scenografia e tutta la gente come se fosse sul palco”. Tutti gli incassi della vendita del singolo “Made in Marina” saranno devoluti da Armando per la realizzazione del Festival: “Marina di Gioiosa non sta attraversano un periodo facile, e proprio per superare periodi bui bisogna tirar fuori l’orgoglio. Questo è anche l’obiettivo immediato di questa canzone, del video e del festival, che voglio realizzare insieme ai miei concittadini. Dobbiamo farlo noi, perché nessuno lo farà al posto nostro. Io come artista faccio la mia parte.”

Per acquistare la canzone e finanziare così il festival basta cliccare su questo link https://www.paypal.me/armandoquattrone e inviare minimo 1 euro. Riceverete automaticamente “Made in Marina” sulla vostra email.

Guarda il video su YouTube: https://youtu.be/77GAQMLstW4