Giornate nazionali musei ecclesiastici: il 9 giugno ingresso gratuito al Diocesano

In occasione della VII edizione delle Giornate nazionali dei musei ecclesiastici promosse da AMEI (Associazione Musei Ecclesiastici Italiani) l’8 e il 9 giugno i musei ecclesiastici italiani promuoveranno eventi e aperture straordinarie ispirandosi allo slogan “Se scambio cambio”. I musei ecclesiastici intendono aprire le proprie porte a chi non li conosce o a chi, in base ad un assurdo pregiudizio, li confonde con sacrestie o aule di catechesi o di teologia; essi, uscendo dai propri spazi consueti per dialogare con altre realtà, sperimentano così nuove forme di interazione.

Il Museo diocesano di Reggio Calabria nel 2019 aderisce alle Giornate nazionali coinvolgendo nello ‘scambio’ la Fondazione La Provvidenza Onlus: sabato 8 giugno h 11 nei locali del Museo sarà inaugurata l’esposizione di cinque preziose suppellettili ecclesiastiche in argento databili tra XVIII e XX secolo affidate in comodato gratuito dalla Fondazione al Museo, previa sottoscrizione di apposita Convenzione tra le parti. Sarà occasione per illustrare la storia de La Provvidenza e il suo prezioso inserimento nel tessuto sociale cittadino con molteplici attività assistenziali e, al tempo stesso, per valorizzarne il patrimonio storico-artistico, favorendone una fruizione allargata e condivisa attraverso l’esposizione permanente negli spazi museali.

Si deve alla sensibilità della prof.ssa Sara Bottari la proposta al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che la stessa presiede dal 2013, di affidare al Museo diocesano il prezioso nucleo di oreficerie sacre che, regolarmente catalogate dal Mibac, sono state con cura custodite per anni pressa la sede dell’Ente. Attualmente i centri della Fondazione La Provvidenza assistono numerose famiglie in difficoltà e ospitano 65 minori, cui giornalmente operatori qualificati riservano un’accurata offerta formativa.

Nell’ambito delle Giornate nazionali domenica 9 giugno h 10-13 e h 17-20 il Museo diocesano effettuerà un’apertura straordinaria ad ingresso gratuito (in cambio di beni alimentari non deperibili da donare alla Caritas diocesana). Nell’occasione saranno proposte due visite guidate gratuite al Museo a cura della direttrice, rispettivamente alle h 11 e alle h 18.