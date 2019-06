Giornate nazionali musei ecclesiastici: il 9 giugno ingresso gratuito al Diocesano

Condividi

In occasione della VII edizione delle Giornate nazionali dei musei ecclesiastici promosse da AMEI (Associazione Musei Ecclesiastici Italiani) l’8 e il 9 giugno i musei ecclesiastici italiani promuoveranno eventi e aperture straordinarie ispirandosi allo slogan “Se scambio cambio”. I musei ecclesiastici intendono aprire le proprie porte a chi non li conosce o a chi, in base ad un assurdo pregiudizio, li confonde con sacrestie o aule di catechesi o di teologia; essi, uscendo dai propri spazi consueti per dialogare con altre realtà, sperimentano così nuove forme di interazione.

Nell’ambito delle Giornate nazionali domenica 9 giugno h 10-13 e h 17-20 il Museo diocesano effettuerà un’apertura straordinaria ad ingresso gratuito (in cambio di beni alimentari non deperibili da donare alla Caritas diocesana). Nell’occasione saranno proposte due visite guidate gratuite al Museo a cura della direttrice, rispettivamente alle h 11 e alle h 18.