Gara Enel front office, System House: “Saranno mantenuti livelli occupazionali”

La RTI System House e System Data Center, aziende leader in Italia nel settore del Business ProcessOutsourcing in ambito Contact Center, operative in Italia da oltre 35 anni , al fine di dare chiarezza ad alcuni dubbi sollevati tramite organi di stampa,a seguito dell’aggiudicazione di tre Lotti della Gara Enel Energia Front Office , dichiara che tutte le azioni che saranno intraprese, sarannovolte a strutturare le nuove sedi diLocri (RC), Taranto ePistoia(oggetto di aggiudicazione)nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla Clausola Sociale riportata nella Gara d’Appalto, e sempre nell’interesse dei lavoratori.

A tal proposito l’RTI segnala che le sedi di lavoro individuate sono nelle immediate vicinanze di quelle attuali e che saranno mantenuti gli attuali livelli occupazionali.

Si ribadisce il pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, dalla contrattazione nazionale e dagli impegni assunti in sede di gara sulla salvaguardia e sulla valorizzazione delle professionalità presenti.

Sarà, a tale scopo, attuato un piano di valutazione e sviluppo delle competenze presenti, al fine di conseguire gli obiettivi di qualità previsti nell’offerta di gara e nel modello organizzativo aziendale.I suddetti aspetti saranno condivisi anche con le Organizzazioni Sindacali, per cui è già stato fissato un incontro preliminare con le strutture nazionali per il 13 giugno c.a., nonché con tutti i soggetti coinvolti.

SYSTEM HOUSE Srl

La System House S.r.l.(mandataria) viene fondata nel 1981 ad opera dell’ingegnere Agostino Nicola Silipo e ed inizia ad operare nel settore dell’informatica, il crescente numero di installazioni di sistemi e soluzioni informatiche realizzate per il settore pubblico e privato ha comportato il consolidamento esperienziale aziendale, facendo del rispetto e della tutela dei lavoratori il proprio punto di forza, a tal proposito al fine di sgomberare ogni dubbio ne è da esempio il salvataggio di tutto il perimetro dei lavoratori del settore ex-Gepinnel rispetto di tutte gli accordi sindacali, senza avere nessun obbligo per tale azione.

Dal 2001 i servizi di Contact Center sono divenuti il core business aziendale, per il quale System House ha maturato solide esperienze e referenze nei confronti di Committenti Pubblici e Privati di primaria importanza Nazionale.

System House è tra le prime eccellenze italiane insignite da Confindustria con il premio «Imprese per l’innovazione Andrea Pininfarina 2014» e dall’On. Stefania Giannini, Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il «Premio dei Premi 2014».

L’aggiudicazione da parte di Enel delle nuove commesse e la prossima apertura delle nuove sedi operative, che lavoreranno in sinergia con l’organizzazione aziendale già esistente con sedi in Roma Napoli, Reggio Calabria e Crotone, all’interno del piano strategico ed industriale dell’azienda, conferma la corretta strada intrapresa dalla System House sul sentiero della valorizzazione delle competenze delle risorse e della innovazione, anche tecnologica, dei servizi sempre nel rispetto dei propri collaboratori e sempre attuando una politica di Welfare a loro favore, dall’ asilo nido aziendale alle sedi prestigiose e a norma, alla sicurezza e al rispetto delle esigenze.

SYSTEM DATA CENTER Spa

La System Data Center Spa (mandante)nasce nel 1973 a Roma e si occupa da sempre di Servizi informatici, affermandosi come Azienda d’avanguardia nelle attività di elaborazione, gestione e trattamento dati con un ampliamentodella missione aziendale verso la progettazione e realizzazione di Software e le attività di BPO, che a tutt’oggi rappresentano il Core Business dell’azienda.

Il mantenimento nel tempo di un organico fidato, stabile e professionale è la migliore riprova che per la SDC il capitale umano rappresenta l’elemento più importante su cui costruire far crescere e sviluppare l’azienda.