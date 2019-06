Furia Sgarbi contro K.Davi: ‘Cretino, demente, hai preso 15 voti a S.Luca’ – VIDEO

Condividi

Scontro ieri sera in tv a ‘Quarta Repubblica’ su Rete 4 (al link da ) fra il critico d’arte Vittorio Sgarbi e il massmediologo Klaus Davi, neo consigliere comunale a San Luca (RC). Il tema riguardava le pensioni d’oro: Davi, difendendo la scelta di decurtarle, aveva citato Sgarbi come una persona che fa tanti lavori, il critico d’arte, l’opinionista, presidente di musei e quindi può dare senza problemi un segnale di solidarietà. Veemente la replica del critico d’arte che ha attaccato il giornalista: ”Tu hai preso solo 15 voti a San Luca sei un cretino, un demente e non meriti un c…!”. Nel corso della concitata trasmissione Klaus Davi ha ribadito: “Ho preso 150 voti, il 10%. Un miracolo”. E poi ha aggiunto: “A Sgarbi hanno sciolto il comune per mafia, forse farebbe bene a riflettere su questo…”.

Ecco il video ( dal minuto 02:44:18 a 02:45:30):

Clicca qui per vederlo