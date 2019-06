(FOTO) Camper senza freni finisce fuori strada e precipita per 4 metri

Condividi

La squadra dei Vigili del Fuoco di Siderno, diretta dal capo squadra Filippo Oliveto, è intervenuta alle 11,30 circa di ieri 23 giugno, sulla SGC Jonio Tirreno, a causa di un incidente stradale autonomo che ha visto coinvolto un camper proveniente da Rosarno e diretto sul litorale jonico.

Probabilmente, a causa di un guasto all’impianto frenante, il conducente ha cercato di arrestare la corsa del mezzo su un terrapieno nelle immediate adiacenze di una stazione di servizio, finendo però fuori strada e precipitando per circa quattro metri al di sotto della grande arteria. Fortunatamente illesi gli occupanti, due coniugi originari del potentino, che sono stati condotti presso il nosocomio locrese per accertamenti sanitari. La squadra dei Vigili del Fuoco, una volta messa in sicurezza il camper, totalmente distrutto dall’impatto, ha provveduto a recuperare i beni e gli effetti personali rimasti all’interno dell’abitacolo.