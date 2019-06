Formiche ospedale Morelli di Reggio Calabria, Direzione GOM: “Locali inutilizzati”

Condividi

La Direzione Strategica del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli”, nel pieno rispetto del diritto di cronaca, al fine di promuovere una corretta informazione e di evitare inutili allarmismi, intende precisare quanto segue.

Gli ambienti in cui è stata segnalata la presenza di insetti, come correttamente riportato nell’articolo sopra citato, sarebbero destinati alla sala mortuaria ed alla risonanza magnetica, ma allo stato attuale sono inutilizzati. Inoltre nei pressi dei locali non vi è alcuna area di degenza ospedaliera. Pertanto, l’episodio non ha rappresentato alcun tipo di problema per le condizioni igieniche dei pazienti e per le aree ove si effettuano i servizi.

L’inconveniente, peraltro di modeste dimensioni, è stato tempestivamente preso in carico, prima della segnalazione avvenuta sui social network, dal Direttore Medico del Presidio “Morelli”, Dott. Leo Antonino Verduci. Quindi l’area è stata immediatamente ed adeguatamente bonificata. L’episodio spiacevole, benché isolato, è facilmente spiegabile con la presenza di un giardino interno sul quale si affaccia la porta taglia fuoco dalla quale, probabilmente, gli insetti sarebbero entrati.

Si fa presente, infine, che l’area in questione è adiacente al cantiere per l’ampliamento della struttura ospedaliera.

La Direzione Generale del G.O.M. intende ribadire la propria attenzione nei confronti delle condizioni igieniche delle aree ospedaliere che sono garantite da operatori estremamente professionali e da regolamenti e procedure rigorose.