Estate d’Aspromonte. Ricco e sostenibile il programma del Parco

Dal Parkbus, che dal Museo di Reggio porterà i turisti in Aspromonte, agli “Incontri di Natura” per scoprire la biodiversità dell’Area Protetta; e ancora Mostre, attività sportive, laboratori didattici ed esperienziali per i bambini e una grande novità: le escursioni con le Associazioni storiche del territorio.

E’ un programma estivo ricchissimo quello ideato e pianificato dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte per l’estate 2019, che fino al 22 settembre coinvolgerà tutti i comuni del Parco, con l’intento di incentivare una fruizione sostenibile dell’Area Protetta attraverso attività escursionistiche, turistiche, sportive, laboratori di educazione ambientale e di promozione delle tradizioni culturali ed enogastronomiche delle comunità aspromontane.

Tra le iniziative verrà riproposto il “Parkbus” che permetterà all’utenza del Museo Nazionale di Reggio Calabria, agli appassionati ed ai turisti, di raggiungere il Parco a bordo degli eco-pulmini, accompagnati dalle Guide Ufficiali, percorrendo diversi itinerari tematici di grande rilevanza naturalistica e culturale. Un’esperienza che in questi anni ha sempre registrato un enorme successo con le tappe perennemente “sold out” e che è ormai divenuta elemento centrale delle attività estive del Parco. E’ possibile visionare il programma completo, prenotare le escursioni e richiedere informazioni presso i tre info point del Parco dell’Aspromonte attivi per la stagione estiva: presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, a Gambarie in piazza Mangeruca e a Bova (Porta del Parco – Infopoint Geopark) o, in alternativa, contattando i canali social dell’Associazione Guide Ufficiali del PNA e del Parco dell’Aspromonte.

La grande novità per la stagione 2019 è rappresentata dall’iniziativa “In cammino nel Parco”, escursioni per conoscere, rispettare, vivere l’Area Protetta. Sei uscite immersi tra la Natura ed il paesaggio d’Aspromonte, organizzate dall’Ente Parco in collaborazione con l’Associazione delle Guide Ufficiali del Parco e le storiche e principali associazioni escursionistiche operanti sul territorio (CAI Club Alpino Italiano sez. Aspromonte, Gente in Aspromonte, Gruppo Escursionisti Aspromonte e Amici di Montalto) per vivere l’Area Protetta nel suo senso più autentico, alla scoperta di luoghi ancora poco conosciuti con l’obiettivo di accorciare sempre più la distanza tra i cittadini della Città Metropolitana ed il Parco dell’Aspromonte. Si parte domenica 23 giugno con la prima tappa verso “Zervò, il Lungo filo della storia”, promossa dal GEA per rivivere luoghi e memoria storica, tra i resti del Fortino di Contrada Palazzo, il monumento in ricordo dei paracadutisti della Nembo caduti per una guerra ormai terminata e l’imponente ex sanatorio di Zervò. Le date successive saranno quelle del 13 e 21 luglio (Ciminà e Lago del Menta), 4 e 29 Agosto (Zomaro e Cippo di Garibaldi e 7 Settembre (Montalto).

Dopo il grande successo ottenuto nella stagione “invernale” gli Incontri di Natura si trasformano in versione estiva con tre momenti divulgativi dedicati alla biodiversità e alla geodiversità dell’Aspromonte che si svolgeranno all’Osservatorio della Biodiversità di Cucullaro.

L’8 Agosto si parlerà delle “Specie di insetti di interesse conservazionistico e biogeografico dell’Aspromonte”; il 10 Agosto “Scoiattolo e Driomio: l’importanza di una specie comune e di una specie rara per l’Aspromonte”; si chiude il 24 Agosto con l’incontro che verterà su “Ululone Appenninico in Aspromonte” con la possibilità di visitare le Pozze di Allevamento che il Parco ha allestito all’Osservatorio di Cucullaro nell’ambito di un progetto Nazionale di tutela della Biodiversità.

Il 26 e 27 Giugno, invece, presso la libreria Laruffa di Reggio Calabria “Giochiamo l’Aspromonte geoparco”, per scoprire e conoscere le meraviglie geologiche del Parco Nazionale dell’Aspromonte, un’avventura emozionante lunga un miliardo di anni, rivolto ai bambini dai 5 agli 11 anni.

Il binomio Natura- Cultura e la collaborazione istituzionale tra Parco e Museo prosegue con le “Notti al Museo” che vedranno protagonista l’Aspromonte a palazzo Piacentini nelle serate del 3 e 17 agosto con un doppio evento: “Luci Sul Parco” e il concerto dell’”Orchestra Giovanile di Fiati di Delianuova”, divenuto ormai un “must” della stagione estiva aspromontana.

Al Castello Aragonese di Reggio Calabria dal 17 Agosto al 1 Settembre, sarà invece visitabile la Mostra “Aspromonte Identità e Colori”, per apprezzare i mille volti del Parco: la fauna, la flora, i geositi e gli aspetti legati alla cultura e alle tradizioni dei borghi.

E ancora tra pochi giorni, il 23 giugno, torna in Aspromonte il Festival dei Rondoni Swifts Walk che vedrà i borghi di Ciminà e Bova come location scelte.

Tra le iniziative new entry, quella organizzata in collaborazione con Lumaka Mini&Basket, “Aspromonte Parco dello Sport”. Gambarie ospiterà il Basket-Camp, tornei ed esibizioni nel nuovo playground dell’ex piazzale Anas dall’11 al 28 luglio prossimo: uno spazio interamente dedicato alla pratica cestistica e sportiva in generale grazie alle nuove strutture installate dal Parco.

Tutte le iniziative, compreso il Birdwatching – osservazione della migrazione- che si terrà tra Agosto e Settembre con l’ausilio di esperti e partenze organizzate con i Bus del Parco da Reggio Calabria e le attività organizzate in collaborazione con i Comuni per tutta l’estate, rendono il programma del Parco e nel Parco assolutamente variegato e intenso: una stagione da vivere immersi nella natura orgogliosi della propria identità.