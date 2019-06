Decreto sanità, Siclari: “Felice di aver lanciato manifestazione”

Condividi

«Abbiamo colpito nel segno. Dalla Calabria a Roma senza timore e, in poche ore, tutta la struttura sanità si è mossa e ha ascoltato una delegazione di professionisti e rappresentanti di categoria comprendendo che non si poteva più ignorare la protesta. Un successo la protesta e un fallimento questo decreto che per la sua formula d’urgenza non consente modifiche, offende la Calabria per la Procedura d’urgenza scelta dal Governo per deliberare senza possibilità di modificarlo anche volendo approvare gli emendamenti.

Nonostante ciò vi è stato un grande successo».

Un decreto bloccato non ha fermato la protesta e in centinaia guidati dal senatore forzista Marco Siclari hanno urlato il proprio dissenso in piazza Montecitorio dove, dopo poco, una delegazione è stata ricevuta dal Sottosegretario alla Salute Bartolazzi, al Presidente della Commissione Salute del Senato Sileri e allo staff del Ministro Grillo, dopo aver sentito per 2 volte il Senatore Marco Siclari, ha inviato tutto il suo staff compreso il Capo gabinetto, alla riunione in Senato per partecipare all’incontro con la delegazione calabrese.