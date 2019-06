Chiesti 17 anni di reclusione per l’imprenditore Alfonso Annunziata

Condividi

Mano pensante del pubblico ministero della Dda reggina Roberto Di Palma nei confronti degli imputati nel processo “Bucefalo“. Il rappresentante della Procura antimafia, al termine della sua lunga requisitoria, ha chiesto la condanna dell’imprenditore di Gioia Tauro Alfonso Annunziata a 17 anni di carcere.

Di Palma ha chiesto la condanna anche di Domenica Epifanio, 3 anni per Valeria Annunziata, 4 anni per Rosa Anna Annunziata, 3 anni per Marzia Annunziata, 3 anni per Carmelo Ambesi, 3 anni per Fioravante Annunziata, 5 anni per Claudio Pontoriero, 5 anni per Roberta Bravetti e 3 anni per Andrea Bravetti.

La Procura antimafia contesta a Alfonso Annunziata, principale imputato nel procedimento “Bucefalo”, di essere socio d’affari del potente clan Piromalli di Gioia Tauro e di essere riuscito, grazie alla famiglia di ‘ndrangheta, a costruire un impero commerciale a Gioia Tauro e nel resto della Calabria, come a Vibo Valentia dove insiste uno dei parchi commerciali che portano il suo nome. Annunziata sta assistendo all’ultima parte del suo processo dai domiciliari dopo aver passato due anni in carcere. Nel maggio scorso, la confisca di parte dell’immenso patrimonio aziendale.