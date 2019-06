Capo Plaza per la XIX Festa Nazionale dello Stocco

Tutta la Calabria migliore in una sola notte. La XIX Festa Nazionale dello Stocco, evento organizzato dall’Associazione Turistica “Pro Loco” di Cittanova presieduta da Pino Gentile e dallo sponsor ufficiale “Stocco&Stocco” dell’imprenditore Francesco D’Agostino, anche quest’anno tornerà ad unire i sapori unici dell’enogastronomia d’eccellenza e le note di successo della musica italiana Un binomio vincente e consolidato, che il prossimo 11 agosto trasformerà il suggestivo viale Campanella di Cittanova in un vero e proprio teatro a cielo aperto. Accanto alla tradizionale ed attesissima Sagra dello Stocco, il 2019 regalerà al territorio l’unico concerto calabrese di Capo Plaza, vero idolo di giovani ed amanti del genere rap. Un appuntamento ad ingresso gratuito, firmato Ruggero Pegna.

Capo Plaza, nome d’arte di Luca D’Orso, è un autore e cantante campano, da anni punto di riferimento per il genere trap. All’età di 13 anni compone le prime rime: un lavoro che si concretizza nel 2013 con la presentazione del brano Sto giù. Nel 2014 firma un duetto con Sfera Ebbasta, poi nel 2016 pubblica l’album Sulamente Nuje, in collaborazione col rapper Peppe Soks. Nel 2017 pubblica “Allenamento #2”, pezzo di successo e di assoluta tendenza. Successivamente usciranno brani come “giovane fuoriclasse” oppure “non cambierò mai” che faranno scalare le classifiche al giovane salernitano. Nel 2018 il suo primo album ufficiale, 20, che lo conduce sulle vette più alte delle classifiche di gradimento del pubblico italiano. Nel 2019 pubblica il singolo “So cosa fare” che riscuote uno straordinario successo.

Con questi ingredienti, la XIX Festa Nazionale dello Stocco si preannuncia un nuovo incredibile successo di qualità e partecipazione. Il gusto dei piatti tipici a base di stoccafisso e baccalà abbinato ai grandi concerti che da anni infiammano l’estate reggina. Un evento storicizzato, dal forte richiamo turistico, divenuto veicolo privilegiato per la promozione del territorio, delle sue tradizioni e delle sue tipicità. Tra sapori unici, identità e cultura.

“Stiamo lavorando ad un appuntamento davvero di qualità e alla portata di tutti – ha affermato il presidente dell’Associazione “Pro Loco” Pino Gentile – e siamo certi che anche il 2019 saprà regalare al variegato pubblico della Festa un’esperienza unica ed un’immagine positiva di Cittanova da esportare nel mondo. La sinergia straordinaria tra la “Pro Loco” e l’azienda Stocco&Stocco è un segnale di collaborazione virtuosa che prosegue nel tempo e rafforza il valore di comunità che da anni contraddistingue uno degli eventi più significativi dell’agenda culturale della nostra regione”.