Bergamotto patrimonio dell’umanità,per la Calabria si avvicina riconoscimento Unesco

Condividi

Il Bergamotto di Reggio Calabria, denominato anche ‘Principe degli agrumi’ sembra proprio stia avendo soprattutto nell’ultimo periodo un percorso tutto in salita non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale, classificandosi come un vero e proprio orgoglio calabrese e reggino.

Il Bergamotto di Reggio Calabria si sta facendo strada con il suo particolare profumo e le sue preziose caratteristiche e giorno dopo giorno sta ottenendo un successo dietro l’altro, portando alto il nome della sua città d’origine, Reggio Calabria, e della sua regione di provenienza, la Calabria.

Tra i tanti riconoscimenti ottenuti, si sta avvicinando per il prezioso agrume reggino uno dei più attesi e pregiati titoli, il riconoscimento ‘Patrimonio Unesco’.

“Abbiamo avuto in questi giorni, insieme con Patrizia Nardi, già assessore della cultura di Reggio e partner di questo iter così importante, un nuovo incontro con rappresentanti del Ministero della Cultura che è servito a consolidare l’interesse dell’Unesco e la valenza del processo di valorizzazione e di identità dell’oro verde nel contesto di strategie di sviluppo del territorio”, ha spiegato l’avvocato Ezio Pizzi, presidente del Consorzio del bergamotto e dell’Unionberg