Arrestato in Germania uno degli uomini coinvolti nella strage di Duisburg

Un membro della ‘ndrangheta e’ stato arrestato a Erfurt in Turingia. Lo ha reso noto l’Ufficio di polizia criminale della Turingia. Secondo quanto riferito dal quotidiano “Thueringer Allgemeine”, si tratta di un 27enne calabrese accusato di coltivazione illegale e spaccio di marijuana per la ‘ndrangheta, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalla Procura di Reggio Calabria.

Il giovane si e’ consegnato alla polizia senza opporre resistenza e ora e’ in custodia in Turingia, in attesa di essere estradato in Italia. Si tratterebbe di un membro del clan Pelle-Vottari di San Luca, coinvolto nella sparatoria avvenuta a Duisburg nel 2007.