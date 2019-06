Ardore (RC) – Ecco la nuova giunta comunale

Condividi

Chiusa la fase della campagna elettorale e ottenuto il consenso del popolo per amministrare Ardore nel prossimo quinquennio, la squadra di “Ardore terra madre” si appresta ad aprire la fase amministrativa. Martedì 4 giugno verrà ufficializzata la composizione della giunta comunale che affiancherà il sindaco Campisi.

I quattro assessori, seguendo le indicazioni date dalla normativa, saranno due donne e due uomini: Maria Caserta, con delega a pubblica istruzione, edilizia scolastica, pari opportunità e formazione professionale; Tiziana Procopio, con delega a sanità, igiene, area di vigilanza e politiche sociali. I due uomini saranno invece: Nino Lascala, con delega ai lavori pubblici, ambiente, agricoltura e viabilità; infine Alessandro Martelli, che oltre ad avere la delega di vice sindaco, si occuperà di bilancio, programmazione, tributi e cultura. La grande novità è rappresentata dal fatto che i quattro candidati non eletti saranno coinvolti in modo importante ed innovativo: ognuno di loro affiancherà un assessore nell’attività quotidiana in modo anche da essere legittimati a dare il proprio contributo con spirito collaborativo. Marando sarà affiancato a Martelli, Zangara a Lascala, Mena Muscatello alla Caserta e la Fumagalli alla dott.ssa Procopio. Il consigliere Pulitanò sosterrà direttamente il sindaco che tiene per se le deleghe a: personale, sport, spettacolo, politiche giovanili, turismo, forestazione, artigianato, industria e urbanistica. Il nominativo di capogruppo sarà comunicato al primo consiglio comunale, che si terrà martedì 11 alle ore 16.30, nella sala del Castello Feudale. Infine, per quanto riguarda la figura del presidente del consiglio comunale, sarà oggetto di elezione in occasione della seconda seduta del consiglio stesso, sentiti i capigruppo.