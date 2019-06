Condividi

Un grave incidente, in mattinata, sta bloccando la circolazione sulla A2 (Ex Salerno-Reggio Calabria) all’altezza della Galleria Barritteri in direzione nord, più o meno vicino Seminara.

Un autoarticolato ha perso il controllo in piena curva.

Le immagini impressionano, ma per fortuna il conducente è uscito illeso.

Le auto e i mezzi provenienti da direzione nord vengono deviati allo svincolo di Bagnara Calabra con rientro in autostrada a Palmi.

Ecco le foto: