A Reggio Calabria presentazione della ricerca: Verso la “Rete dei Giovani Talenti”

Condividi

Martedì 25 giugno, alle 11.00, a Reggio Calabria, nella sede del Consiglio Regionale della Calabria (Palazzo Campanella – Sala Giuditta Levato), sarà presentata la ricerca SVIMEZ sulle condizioni e sulle aspirazioni dei giovani calabresi: Calabria Regione Aperta: verso la “Rete dei Giovani Talenti”.

I lavori dell’incontro saranno aperti da Nicola Irto, Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, dall’indirizzo di saluto di Stefano Priolo, Presidente dell’Associazione ex Consiglieri regionali della Calabria e di Costantino Fittante, Coordinatore regionale Associazione ex Parlamentari, associazioni promotrici dell’iniziativa.

Seguirà la relazione del Presidente della SVIMEZ, Adriano Giannola.

Il direttore SVIMEZ, Luca Bianchi, illustrerà gli esiti della ricerca, basata sui dati SVIMEZ e sugli orientamenti emersi da un campione significativo di studenti universitari, e coordinerà il tavolo su: “I giovani: le Strategie e le Università” in cui prenderanno la parola i giovani rappresentanti di università, start up, spin off e imprese sociali.

Concluderà l’incontro il Consigliere SVIMEZ, Giuseppe Soriero