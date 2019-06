Condividi

A Gambarie D’Aspromonte insieme ai motori arrivano le Miss

Del Concorso nazionale Ragazza Cinema OK in piazza sabato 29 Giugno alle ore 17.30

L’Evento dedicato alla Solidarietà e al Femminicidio, un flash mob delle partecipanti per dire stop alla violenza sulle donne nella tappa speciale del concorso nazionale per aspiranti attrici Ragazza Cinema OK Una Nuova Attrice per il Cinema Italiano, prevista sabato 29 Giugno a Gambarie d’Aspromonte.

Dopo Sanremo anche Gambarie sarà protagonista come location del Flash Mob per dire stop al femminicidio

Racconta Massimo Civale, padron e regista del concorso nazionale ragazza Cinema OK ..Una Nuova Attrice per il Cinema Italiano giunto alla 33° edizione, ideato dallo stesso insieme al fratello Dino nel 1986 , trentatre’anni di successo e soprattutto impegnati nel sociale e solidarietà; Già nella presentazione e prima ufficiale 2019 che si svolse nella città dei fiori durante la settimana del festival a Sanremo fù presentato questo progetto di promozione sociale e prevenzione per sensibilizzare nelle piazze d’Italia durante il tour 2019 Stop al Femminicidio con la collaborazione dell’Accademia delle Culture e delle Scienze Internazionali insieme alle Associazioni e punti di ascolto” Rosa Bianca, Fonte di Vita, Donne a Testa Alta, non solo prometta Massimo Civale grande novità dal palco allestito nella piazzetta di Gambarie d’Aspromonte per ospitare la tappa speciale dell’unico concorso nazionale per il Cinema Italiano Ragazza Cinema OK.

Il padron e regista della manifestazione Massimo Civale insieme ai suo collaboratori stà cercando di mettere a punto una inventiva per far gridare in passerella le partecipanti * un Stop alla Violenza sulle donne * questo serio problema di continua attualità del Femminicidio, tutto questo durante la Cronoscalata S.Stefano-Gambarie giunta alla 41 edizione la stessa patrocinata ed ottimizzata magistralmente dallo staff diretto dalla direttrice la dr.ssa Sandra Pagani dall’Automobile Club Reggio Calabria con il patrocinio del Comune di Santo Stefano in Aspromonte, Città Metropolitana Reggio Calabria,Parco Nazionale Aspromonte, Regione Calabria e Aci Sport.

“Questo è il nostro semplice e sofferto pensiero che dedichiamo a tantissime donne, e sono purtroppo ogni giorno di più, ben 55 solo nell’ultimo anno vittime di violenze anche mortali. Una società civile non può far finta di non vedere e sentire”.

Saranno circa una 20 le protagoniste che arriveranno dalla Calabria e non solo per la tappa speciale del concorso per il Cinema, le vincitrici rappresenteranno la Calabria alla finale nazionale che si terrà il 20 e 21 Settembre a Cinecittà World il parco del Cinema e della Televisione di Roma. Le iscrizioni sono ancora aperte per partecipare 334.5383209 oppure possono iscriversi direttamente sul sito ufficiale www.ragazzacinemaok.it.