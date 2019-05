Villa S.Giovanni – Arrestato 47enne per detenzione di sostanza stupefacente

Condividi

Stamattina, i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Villa San Giovanni, durante un servizio di contrasto ai reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato, Vincenzo DITTO, 47enne originario di Palmi, accusato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’uomo, che già è stato tratto in arresto nell’ottobre del 2004, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Reggio Calabria per il reato di associazione di tipo mafioso, al termine della perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di quasi 10 grammi di cocaina, tutta suddivisa in dosi.

Il tutto era nascosto all’interno dell’intercapedine della cornice superiore in legno della porta della cucina dell’abitazione dell’uomo sita in via Rocco La Russa.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre l’uomo, al termine delle formalità di rito è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.