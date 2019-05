Condividi

Vandalizzata nella notte la sede elettorale del candidato sindaco Aldo Alessio di Gioia Tauro. che affronterà il turno di ballottaggio il 9 giugno.

Ignoti hanno divelto la porta d’ingresso in alluminio per accedere all’interno dello stabile dove vi erano pochi ed essenziali oggetti come sedie in plastica, una scrivania, materiale elettorale.

Minimi i danni, sono stati infatti strappati solo i manifesti interni ed esterni alla sede.