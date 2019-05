Tra nuovi ruoli e new entry, Falcomatà non cambia squadra e fissa gli obiettivi

Condividi

Ultime curve del mandato per Giuseppe Falcomatà che ha disposto un rimpasto della sua giunta. La new entry Mariangela Cama si occuperà di Urbanistica e Psc. Il fido Armando Neri, invece, avrà la patata bollente “Rifiuti”, a Giovanni Muraca, invece, sarà assegnato il compito di gestire i “Patti per il Sud”.

Una scelta che, almeno a detta del primo cittadino, non rinnega quanto fatto fino ad ora, ma anzi mira a valorizzare il percorso fatto fino ad ora, così come i movimenti che hanno contribuito agli eccellenti risultati elettorali del 2004.

Il nuovo schema di una squadra principalmente consolidato avrà obiettivi chiari: “Il raggiungimento di altri traguardi da ottenere nel prossimo anno. Questo – ha detto Falcomatà – si potrà ottenere più rapidamente attraverso il puntellamento opportuno delle caselle amministrative che consentiranno di chiudere percorsi avviati e progetti in corso”.

Mariangela Cama si è detta onorata dell’investitura ricevuta e del modo in cui si è parlato d ilei. “Garantirò – ha sottolineato – che tutto venga fatto in trasparenza ed onestà. Sono molto esigente e darò il massimo”.