The Voice, la reggina Micaela Foti entra a far parte del team Guè Pequeno

La cantate reggina Micaela Foti è riuscita a conquistare il suo posto a The Voice of Italy. A sceglierla è Guè Pequeno. Micaela per il suo esordio a The Voice ha scelto di cantare“Lost on you” di LP.

La giovane 25enne ha gareggiato a Sanremo Giovani nel 2011 dove si è classificata al secondo posto, risultando però la più televotata dal pubblico, con il brano Fuoco e Cenere. Prima di Sanremo, però, la giovane cantante calabrese ha partecipato, nel 2009, al programma Ti Lascio Una Canzone condotto da Antonella Clerici. Dopo l’esperienza sanremese e la pubblicazione del primo ep, torna sulle scene musicali nel 2012 con il singolo Splendida Stupida scritto per lei da Francesco “Kekko” Silvestre dei Modà. Dopo circa sei anni di silenzio Micaela, caratterizzata da una voce pastosa e potente, lo scorso luglio ha pubblicato un nuovo brano intitolato 3 Volte Niente

Ecco il video: