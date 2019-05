Spaccio di sostanze stupefacente – Arrestato 38enne

Condividi

Nel pomeriggio di martedì, i Carabinieri della stazione di Gioia Tauro hanno arrestato in flagranza di reato Albanese Tonino 38enne, pastore, già noto alle forze dell’ordine, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente.

L’uomo, fermato da una pattuglia dell’Arma in via Geraci di Gioia Tauro è stato trovato in possesso di circa 3 grammi di cocaina nascosta accanto al porta oggetti dell’auto.Successivamente nel corso di una perquisizione domiciliare, abilmente nascoste in un cuscino del divano, i Carabinieri hanno trovato tre bustedi plastica contenenti circa 25 grammi di marjuana.

Il materiale rinvenuto è stato posto a sequestro, mentre l’uomo, al termine delle formalità di rito è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.