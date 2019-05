Siclari: “Approvati emendamenti di FI. Ora aspetto la Grillo in Senato”

Condividi

“Per me è una grande soddisfazione vedere passare alla Camera gli emendamenti che ho presentato in conferenza stampa come capogruppo in commissione Salute del senato insieme alla Presidente Bernini e a tutti i colleghi di partito. Con questo lavoro di squadra che coinvolge tutto il partito di Forza Italia porto avanti in maniera determinata la battaglia che ho intrapreso per la sanità calabrese”.

Lo ha dichiarato il senatore forzista Marco SICLARI che si è fatto promotore di diverse iniziative a favore della sanità calabrese coinvolgendo l’intero partito.

“Gli emendamenti respinti, invece, li ripresenterò in Senato apportando le modifiche necessarie e insisterò per la loro approvazione. Per me è già un risultato importante vedere approvati 4 degli emendamenti che ho illustrato in conferenza stampa, evidentemente hanno capito le loro mancanze.

In particolare sono stati accolti gli emendamenti che riguardano l’art. 3, comma 5 del Decreto, nella parte in cui prevedeva un compenso aggiuntivo di 50.000,00 euro per i commissari straordinari ed un ulteriore compenso incentivante di 20.000,00 euro per i commissario residenti fuori della regione Calabria. Tali compensi, con l’accoglimento degli emendamenti sono stati eliminati.

Ringrazio i colleghi della Camera dei Deputati per aver lavorato in sinergia per ottenere questo risultato”, ha concluso il senatore azzurro.