La Cnn incorona Chianalea di Scilla: è uno dei borghi più belli

La bellezza di Scilla e di Chianalea è un qualcosa di universalmente e oggettivamente riconosciuto. Quando, però, i riconoscimenti ufficiali arrivano da fonti di caratura mondiale, il dato è sempre gratificante.

Stavolta tocca alla Cnn tributare alla località in provincia di Reggio Calabria un giudizio lusinghiero.

Per gli esperti del canale “Travel” della Cnn è, infatti, uno dei 20 borghi più belli d’Italia.

E’ un viaggio all’interno dei villaggi che maggiormente rendono speciale il Bel Paese per via del buon cibo, degli scorci artististi, architettonici e, soprattutto, paesaggistici.

Tra le stazioni più consigliate c’è proprio Chianalea, il borgo dei pescatori all’interno di Scilla.

Il villaggio edificato su più livelli di roccia, risulta, nella descrizione, particolarmente suggestivo per per come emerge dall’acqua verde smeraldo.

La definiscono la “piccola Venezia della Calabria” per la vicinanza delle case al mare, la cui acqua si insinua persino nei cortili delle abitazioni.

La maggior parte delle case, riferiscono, non auto parcheggiate all’interno, ma barche e gommoni.

A ciò si aggiunge il detto popolare secondo cui “le case sono barche e le barche sono case”.

Viene, inoltre, narrata la leggenda secondo cui Scilla, mostro marino dalla testa di cane, ha attaccato la nave di Ulisse nell’Odissea.

Si fa cenno al fatto che, all’alba, i pescatori vendono il pescato al porto.

Tra i prodotti tipici vengono segnalati lo Zibibbo e gli agrumi di alta qualità.