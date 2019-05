Sanità – Individuati i dirigenti delle Asp calabresi

Condividi

Sono stati individuati i dirigenti chiamati a svolgere le funzioni provvisorie di reggenza delle Aziende sanitarie e ospedaliere in base alle disposizioni del Decreto Calabria sulla sanita’ varato dal Consiglio dei ministri che si e’ riunito a Reggio Calabria poco prima di Pasqua e diventato operativo lo scorso 30 aprile.

Si tratta di Amalia Maria Carmela De Luca (Azienda sanitaria provinciale Catanzaro), Sergio Diego (Asp Cosenza), Maria Pompea Bernadi (Asp Crotone), Elisabetta Rosa Tripodi (Asp Vibo), Adelaide Marsico (Azienda ospedaliera Cosenza), Francesco Araniti (Grande ospedale Metropolitano Reggio), Giuseppe Giuliano (Azienda ospedaliero Universitaria Mater Domini). La struttura commissariale, come prevede il decreto che detta tempi stringenti, concertera’ la nomina dei nuovi direttori generali con la presidenza della Regione. Il Commissario Saverio Cotticelli e il sub commissario Thomas Schael hanno reso noto di avere chiesto un incontro al presidente della Regione Mario Oliverio per trovare un’intesa.