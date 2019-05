Sanità, Davi: “La battaglia di Siclari fa bene anche alla Locride”

Condividi

«La battaglia sull’emergenza sanitaria calabrese che il senatore Marco Siclari sta portando avanti, con risultati importanti, trova il mio pieno sostegno, perché ad essere colpito in modo profondo da questa piaga è proprio il territorio della Locride e io non posso rimanere a guardare mentre anche i cittadini di San Luca non vedono garantito il diritto alla salute. Per questo sosterrò la lotta di Siclari, perché se è vero che la salute non ha colore politico, è altrettanto vero che a lui va il merito di aver puntato i riflettori su un’emergenza ignorata per decenni, costringendo il Governo ad intervenire in modo diretto. Inoltre, Siclari è l’unico parlamentare calabrese ad aver risposto prontamente al mio appello, scendendo in campo a San Luca».

Lo dichiara il candidato a sindaco di San Luca Klaus Davi, che tra gli obiettivi prefissati per far risorgere il paese guarda anche con uno sguardo attento alla sanità e alle criticità che riguardano, in particolare, la Locride.