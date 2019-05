San Luca (RC) – Davi: “Comizio evento storico. I sanluchesi hanno reagito”

Condividi

«Il comizio di sabato scorso è stato un evento storico e i sanluchesi hanno reagito. Una grande vittoria. Anche se non sono un’istituzione, con la mia squadra penso di aver dato un contributo fondamentale affinché possa tornare la fiducia nello Stato e nelle sue articolazioni. Non posso non ringraziare il Maresciallo Michele Fiorentino dell’Arma dei Carabinieri, che ha garantito la perfetta riuscita dell’evento, nonché tutta l’ineccepibile macchina comunale, tra cui ricordiamo i funzionari coinvolti nelle operazioni legate a diverso titolo al funzionamento del meccanismo elettorale Giulia Stranges, Vincenzo Frascà e Joseph Nirta».

Lo ha dichiarato a pochi giorni dalle elezioni il giornalista e candidato sindaco a San Luca (RC) Klaus Davi, che poi aggiunge: «Cogliamo l’occasione per annunciare che venerdì 24 maggio, a partire dalla mattina, incontreremo gli elettori presso il bar antistante il parcheggio del municipio, di fronte all’ufficio postale, e la sera faremo un saluto finale».