San Luca – Davi: “Omofobia? Solo qualche imbecille. Popolo aperto e cordiale”

Condividi

“Paese aspromontano più liberale di città del nord “In merito a quanto scritto da alcuni quotidiani on line in queste ore ci tengo a precisare che in questo lungo anno di campagna elettorale sono stato circondato da affetto, attenzione e ospitalità da parte del popolo di San Luca. Qualche isolato cretino ha fatto battute su facebook ma possiamo parlare di episodi veramente infinitesimali senza alcun seguito.

Come cultura liberale San Luca non ha nulla da invidiare alle città del nord. Pertanto, ci tengo a ribadire quanto hanno scritto tutti gli osservatori siano essi nazionali o locali: siamo un modello di fair play politico che potrebbe essere adottato da altri comuni e dalla politica nazionale. Questa esperienza è stata

esaltante e, comunque andrà, sarò in prima linea a difendere San Luca e la sua gente”.

Lo ha dichiarato Klaus Davi a capo della lista ‘San Luca Klaus Davi sindaco’ che è in corsa nel comune aspromontano per la carica di sindaco.