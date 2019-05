San Luca – Davi chiude campagna elettorale con Riccelli

Condividi

Chiusura col botto per la campagna elettorale di Klaus Davi: domani venerdì 24 maggio, nel parcheggio del palazzo municipale di San Luca, a suonare per il massmediologo e la sua squadra, composta tra gli altri da Carlo Tansi (ricercatore al CNR ed ex dirigente Protezione Civile), Giuseppe Brugnano (Segretario Nazionale del Sindacato di Polizia Fsp) e Benedetto Zoccola (testimone di giustizia campano), ci sarà il chitarrista Gianfranco Riccelli, membro del celeberrimo gruppo calabrese degli Arangara.

Il musicista sarà in piazza a partire dalle ore 18 per un breve concerto a cui seguirà un rapido discorso conclusivo del noto giornalista candidato sindaco a San Luca.