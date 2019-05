San Ferdinando – Usb presenta lo sportello dei diritti Soumaila Sacko

Condividi

Tutto pronto per la presentazione, domenica 2 giugno 2019, ore 16:30, dello Sportello per i diritti “Soumaila Sacko”, barbaramente assassinato all’interno dell’ex Fornace “Tranquilla” a San Calogero proprio un anno fa; si trattadi un progetto portando avanti da Usb Reggio, proprio nella sede municipale di San Ferdinando insieme al c.s.c. Nuvola Rossa.

“Da lì – informa il direttivo – ci sposteremo tutti insieme sul luogo del delitto, la ex Fornace “Tranquilla”, per deporre un mazzo di fiori e riaffermare che la nostra lotta per avere verità e giustizia per questa inaccettabile morte non si ferma, così come continua la nostra lotta per i diritti sindacali e sociali di tutti i lavoratori e di tutte le lavoratrici delle nostre campagne, indipendentemente dal colore della loro pelle e dalla loro provenienza geografica”.