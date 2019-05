Salvini a Platì per consegna immobile alla diocesi Locri-Gerace

Condividi

Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ha presenziato a Platì alla cerimonia di consegna di un immobile confiscato alla ‘ndrangheta alla diocesi di Locri-Gerace, che lo destinerà a scopi sociali.

Salvini ha preso parte anche all’intitolazione della via su cui é ubicato l’immobile confiscato al brigadiere dei carabinieri Antonino Marino, comandante della locale Stazione dell’Arma, ucciso in un agguato nel 1990. Assieme al Ministro a scoprire la targa commemorativa c’erano la vedova del sottufficiale, Rosetta D’Ama, ed i figli Francesco e Antonino. L’immobile donato alla Diocesi, nell’ambito di un progetto denominato “Oratorio”, era di proprietà di Francesco Barbaro, detto “u castanu”, deceduto nel 2018. Barbaro, esponente dell’omonima famiglia, è stato riconosciuto come il mandante dell’omicidio del brigadiere Marino.