Renato Panvino lascia la Dia di Catania per Nuoro. E’ il nuovo vicequestore vicario

Lascia la Direzione investigativa antimafia per ritornare in polizia con l’incarico di vicequestore vicario alla questura di Nuoro, Renato Panvino da cinque anni capocentro Dia a Catania. Un altro impegno prestigioso per un uomo dello Stato protagonista della lotta alla criminalità e alla mafia.

“Sono triste nel lasciare questa città – afferma Panvino – ma felice di rientrare in Polizia e di fare il vicario in una questura di una terra difficile, dove la mia amministrazione ha ritenuto io possa dare una mano, guidata da un questore che ha grande esperienza”.

Le inchieste del dottor Panvino hanno riguardato diversi settori della Pubblica Amministrazione, dalla sanità, ai rifiuti, al CAS, ai mercati ortofrutticoli e determinante è stato il suo impegno nel contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso e ad ogni tipo di attività illecita a Catania e in tutto il territorio della Sicilia orientale.

“Le azioni di contrasto alla malavita organizzata che il capo centro Panvino ha portato avanti negli ultimi anni, insieme alla sua squadra, hanno permesso al territorio catanese di rialzare la testa e di uscire dalla spirale di azioni criminose e collusioni con ambienti politici e istituzionali che per anni ne hanno bloccato la crescita e il sano sviluppo” – afferma Nicola D’Agostino, Capogruppo Sicilia Futura Ars, Componente Commissione Antimafia.

“Se oggi sono nelle condizioni di lavorare come assessore – aggiunge l’assessore alla sicurezza e ambiente del capoluogo etneo Fabio Cantarella – lo devo all’attività di Panvino che con l’operazione “Garbage Affair” ha sgominato la rete di illegalità che opprimeva il settore della raccolta rifiuti nella nostra città. Sono certo che nella nuova sede di Nuoro, sapranno apprezzare questo grande investigatore, professionalmente formidabile e innamorato del suo lavoro”.