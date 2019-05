Reggio – Presentazione “Federazione Professionisti del Benessere Confcommercio”.

Condividi

Lunedì 13 maggio alle ore 10,00, il Gruppo Direttivo della neo costituita Federazione Professionisti del Benessere Confcommercio, guidato dalla Presidente Rosalba Pizzi, si presenterà alla città presso il Salone dei Lampadaridi Palazzo San Giorgio, alla presenza del Presidente di Confcommercio Reggio Calabria, del Sindaco della Città Metropolitana e del Comandante dei Carabinieri del comando Provinciale.

La Federazione vede riuniti i professionisti del settore dell’estetica, acconciature e fitnesse nasce con l’obiettivo di valorizzare le esperienze comuni, fare crescere la professionalità della categoria, avviare percorsi di formazione continua e attivare misure ed iniziative che tutelino l’utente finale anche attraverso la garanzia circa la sicurezza dei prodotti e delle tecnicheutilizzate.

In occasione della presentazione,si discuteràdelle misure di contrasto all’abusivismo commerciale,fenomeno tristemente diffuso nel nostro territorio dove il proliferare di attività irregolari, esercitate nelle case private o in sedi prive delle necessarie autorizzazioni, non solo genera pesanti ripercussioni economiche alle imprese “regolari” ma può causare gravi danni alla salute dei consumatori a causa dell’utilizzo di prodotti scadenti e per la mancanza di preparazione professionale degli operatori.