Reggio Calabria – Waterfront, Marino: “Opera avanti a gran ritmo” (FOTO)

“Abbiamo fatto un nuovo sopralluogo sul cantiere del Waterfront per fare il punto con tecnici e responsabili di progetto sullo stato dei lavori. L’opera prosegue a gran ritmo e a breve la città potrà riappropriarsi di un’altra importantissima porzione di territorio attraverso un percorso pedonale protetto, peraltro realizzato sull’antico basolato lavico della città e una pista ciclabile che unisce il lungomare nord al porto”.

E’ quanto afferma l’assessore alla Mobilità e Trasporti del Comune di Reggio Calabria, avv. Giuseppe Marino, a margine della visita al cantiere del Waterfront situato a Nord del Lungomare, tra il Lido e il Porto.

“Al suo interno – aggiunge Marino – sorge un moderno sistema di connessioni urbane teso a favorire la mobilità lenta e il trasporto pubblico attraverso soluzioni innovative in grado di agevolare la fruizione dei servizi da parte delle persone con disabilità. Prevista inoltre anche una stazione di bike sharing, il servizio di noleggio biciclette a pedalata assistita automatizzato, che offre la possibilità di spostamenti comodi e veloci in città grazie all’uso condiviso della bici. Insomma, – evidenzia l’assessore – una profonda azione di riqualificazione dell’area che rafforza il sistema di mobilità sostenibile e rilancia l’attrattività della nostra città in chiave turistica e ricettiva. Un intervento reso possibile – conclude Marino – grazie all’utilizzo mirato e attento dei fondi comunitari del Pon Metro Reggio Calabria, una linea di finanziamento importantissima che sta consentendo alla città, in un momento certo non facile da un punto di vista finanziario, di portare a compimento un percorso di crescita e sviluppo verso un modello urbano moderno, funzionale e innovativo”.