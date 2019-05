Reggio Calabria – Un arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente

Condividi

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria hanno arrestato R.M., 48enne, reggino, incensurato.

I Carabinieri, giunti nei pressi dell’abitazione dell’uomo a seguito di una richiesta di intervento per una lite in atto, hanno notato l’uomo gettare dalla finestra una busta di cellophane con all’interno circa 200 grammi di marijuana. I militari, quindi, hanno perquisito l’abitazione trovando, nascosti in un mobile della cucina, altri 6 grammi di marijuana, banconote di vario taglio e materiale per il confezionamento, tutto sequestrato dagli operanti.

Al termine delle formalità, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.