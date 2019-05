Reggio Calabria – Tutto pronto per il Gran Galà della Moda

Condividi

Poche ore al via del Gran Galà della Moda 2019 Confcommercio.

Fervono i preparativi e l’intera macchina organizzativa lavora a ritmo serrato per curare ogni dettaglio e rendere indimenticabile il pomeriggio di Domenica 26 maggio in Piazza Italia che vedrà in vetrina le migliori realtà commerciali della moda e della gioielleria reggine.

Protagonisti della giornata, al fianco delle imprese di Federmoda e Federpreziosi ed alle modelle in passerella, in un lavoro frenetico e preziosissimo, l’eccezionale team di acconciatori ed estetisti della Federazione Professionisti del Benessere Confcommercio guidata da una effervescente ed attivissima Rosalba Pizzi. In un backstage appositamente allestito all’interno del Palazzo della Provincia, saranno proprio Rosalba Pizzi – Creative Look, Nadia Mastroieni –Acconciature e trucco Manà, Maria Corica, Oriana Santa Nadile –Parrucchieri Sabrina Fuoriclasse, Rosa Maria Martello, Giovanni Scopelliti-Sesto Senso, a completare il look delle modelle ideando e realizzando le acconciature adatte alla serata. Le abili mani di Maria Salvaguardia-Beauty Charme estetica e Vittoria Caccamo-Centro Estetico Adaheli cureranno invece il make up delle modelle della squadra di Irma Imedadze per sottolinearne ed esaltarne la bellezza.

Nel backstage, dunque, professionisti reggini di prim’ordine che daranno alla serata la giusta atmosfera glamour e fashion e che si occuperanno anche del look di Fabio Rondinelli, modello conteso dai più grandi stilisti italiani, finalista della kermesse Mr Mondo e graditissimo ospite di Confcommercio.

L’appuntamento è per Domenica, alle 17.30 in Piazza Italia per vivere e respirare assieme il fascino della moda.