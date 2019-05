Reggio Calabria – Sabato e domenica Giornata Nazionale del Biologo Nutrizionista

Condividi

Due giorni all’insegna della corretta alimentazione e del consumo a basso impatto ambientale. Sabato 18 maggio e domenica 19, dalle 10:00 alle 19:00, in occasione della Giornata Nazionale del Biologo Nutrizionista, la Città di Reggio Calabria ospiterà per la prima volta l’ormai tradizionale iniziativa annuale promossa dall’Enpab, Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi e, nella sua edizione reggina, dall’Associazione Italiana Biologi.

Due giorni di attività, con i gazebo che saranno appositamente installati a piazza Italia, per consentire a tutti i cittadini di informarsi, e formarsi, circa le corrette pratiche di alimentazione, ricevendo consigli, suggerimenti, interviste alimentari e sullo stile di vita, valutazioni antropometriche e dello stato nutrizionale o vere e proprie consulenze gratuite sulle proprie abitudini alimentari.

Tema centrale della manifestazione, arrivata quest’anno alla sua sesta edizione, sarà quello della sostenibilità ambientale tramite la raccolta dati sul territorio, richiesta dal Ministero della Salute, riguardanti le pratiche degli italiani, in linea con gli obiettivi ONU 20-30.

Per l’edizione 2019, la Giornata nazionale del Biologo Nutrizionista tornerà il 18 e 19 maggio coinvolgendo 24 piazze italiane con l’obiettivo di educare a un corretto stile alimentare sensibilizzando il cittadino sulla necessità di un’alimentazione varia, sana e bilanciata e informandolo dei rischi di un’alimentazione non corretta e di uno stile di vita sedentario. La salute di ciascuno di noi non può comunque prescindere dalla qualità e salubrità dell’ambiente in cui viviamo. Questo evento sensibilizza tutti a ricercare il giusto equilibrio tra la produzione agricolo-alimentare e il rispetto ambientale, arginando il più possibile l’uso di inquinanti, additivi e la diffusione interferenti endocrini nocivi per la nostra salute.

La Giornata rientra tra le iniziative di welfare strategico di supporto alla professione e di sostegno al lavoro e, come ha evidenziato il presidente nazionale ENPAB Tiziana Stallone, si tratta di “un evento già rodato da numerose esperienze sul campo fortemente ancorate alle attività di welfare attivo proposte dalla Cassa per i Biologi”. Ogni edizione della Giornata Nazionale del Biologo Nutrizionista è stata caratterizzata infatti da focus che, in accordo col Ministero della Salute, hanno avuto come obiettivi principali quelli di indagare il rapporto degli italiani con i mezzi di informazione (2016), l’utilizzo di sale iodato e prodotti senza glutine (2017) e l’atteggiamento rispetto alle fake news (2018).

La sesta giornata nazionale Enpab porterà nelle principali piazze italiane oltre 700 biologi per aiutare la popolazione a un corretto stile di vita nel rispetto della sostenibilità ambientale. Da quest’anno anche Reggio Calabria darà il suo contributo, offrendo ai cittadini, per la prima volta, l’opportunità di informarsi circa le più corrette pratiche alimentari.

Appuntamento quindi sabato mattina a piazza Italia, per l’apertura del villaggio nel villaggio curato dalla responsabile dell’evento reggino Dottoressa Giusy Bonfiglio e con il coordinamento del Dottor Domenico Laurendi, presidente dell’Associazione Italiana Biologi, che ha espresso grande soddisfazione per l’attesa che si è generata attorno all’evento reggino.

“Siamo davvero felici di ospitare per la prima volta questa manifestazione nella nostra città – ha spiegato Laurendi – quello della nutrizione è uno dei settori di maggiore espansione nell’ambito delle prerogative professionali dei Biologi. Sempre più spesso i cittadini desiderano informarsi, capire, apprendere. Ognuno di noi vuole sapere cosa è meglio mettere o non mettere sulla propria tavola. Ed in quest’ottica pensiamo sia importante offrire ai reggini l’opportunità di informarsi in maniera cosciente e consapevole sulle tematiche connesse ad una corretta alimentazione”.

In virtù della proficua sinergia attivata con l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, che ha patrocinato l’evento, anche il sindaco della Città Giuseppe Falcomatà sarà in piazza, a partire dalle ore 11.00 di sabato 18 maggio, al fianco dei biologi per una visita al villaggio allestito dai nutrizionisti reggini. “Per la prima volta Reggio Calabria entra nel circuito nazionale di questa importante iniziativa – ha spiegato il sindaco – credo siano attività da valorizzare nell’ambito di un percorso complessivo di collaborazione che punta a dare valore alle brillanti risorse professionali presenti sul nostro territorio che operano ogni giorno al servizio della comunità e per la salute dei nostri concittadini”.