Reggio Calabria – Presentazione dell’“International Fashion Week”

Quarta edizione dell’ “International Fashion Week” di Reggio Calabria: una realtà fortemente affermata sul territorio e in Italia, prima nel suo genere, che vedrà ancora una volta la moda protagonista indiscussa in città dal 17 al 20 maggio, con un pre-opening il 16 maggio.

Reggio capitale dell’alta moda delle nuove generazioni, e quest’anno tantissime novità: shooting, workshop, mostre, eventi collaterali, sfilate e importanti occasioni che saranno offerte agli stilisti per far emergere al meglio il proprio talento all’interno del fashion system.

Un evento organizzato dalla Camera Nazionale Giovani Fashion Designer (CNGFD), in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive e politiche giovanili del Comune di Reggio Calabria.

Le sfilate del 18 e del 19 maggio si terranno, come di consuetudine, nello splendido Salone Foyer del Teatro “Francesco Cilea”, che ospiterà designer, ospiti di alto livello, giovani artisti in erba e stilisti affermati del panorama della moda nazionale ed internazionale. Quattro i contenitori previsti: Eccellenze Internazionali, Giovani Eccellenze del Made in Italy, Fashion Designer ed Accademie di Moda. Il premio “Golden Muse Award” sarà immancabilmente assegnato ad illustri personaggi, a livello nazionale ed internazionale, che si sono distinti particolarmente per le attività legate al mondo della Moda, dell’Imprenditoria, dell’Arte e della Cultura.

La presentazione ufficiale dell’ “International Fashion Week” 2019 si svolgerà giovedì 9 maggio alle ore 10.00, presso la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria.

All’incontro con gli operatori dell’informazione saranno presenti Alessandra Giulivo, presidente CNGFD, Dario Caminiti, direttore generale CNGFD, Saverio Anghelone, assessore comunale alle attività produttive e politiche giovanili, e la dirigente del Settore politiche giovanili Carmela Stracuzza.