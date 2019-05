Reggio Calabria – Oltre 200 gli studenti ad “Agraria Open Day 2019”

Condividi

Sono stati oltre 200 gli studenti provenienti delle scuole medie superiori di Reggio e di tutta la Calabria che hanno preso parte ad “Agraria Open Day 2019”.

L’evento ha offerto un importante strumento di scelta consapevole del percorso universitario da seguire, terminate le scuole superiori. Una scelta importante per i giovani, che determinerà il loro futuro.

Nel corso dell’iniziativa, i ragazzi oltre a prendere conoscenza della nuova offerta formativa con i tre corsi di laurea triennale e magistrale in Scienze e Tecnologie Agraria, Scienze Forestali e Ambientali e Science e Tecnologie Alimentari, hanno partecipato alla vita attiva del Dipartimento di Agraria visitando i nuovi laboratori e partecipando ad attività teorico-pratiche. La giornata è stata arricchita dalle significative testimonianze di ex studenti di Agraria inseriti nel mondo del lavoro.