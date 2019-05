Reggio Calabria – Occupano abusivamente alloggi popolari: 33 denunce

Condividi

Trentatré persone sono state denunciate della Stazione Carabinieri di Gerace nell’ambito di un’indagine relativa all’occupazione degli alloggi popolari siti in quel Comune, in località Largo Piana. Tutti dovranno rispondere di invasione di terreni o edifici mentre, solo alcuni, anche di danneggiamento e deturpamento o imbrattamento di cose altrui.

Gli accertamenti dei Carabinieri, che si sono protratti per circa nove mesi, hanno consentito di verificare come gli odierni indagati avessero occupato abusivamente gli alloggi ATERP, presso i quali, in alcuni casi, erano stati effettuati lavori di ristrutturazione edilizia senza alcuna autorizzazione a costruire.

Nell’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Locri e denominata “Indagine Borgo”, sono stati coinvolti anche due dipendenti comunali, i quali avrebbero attestato falsamente in atti pubblici sia la residenza degli odierni indagati sia la destinazione d’uso degli immobili.

Le case abusivamente occupate sono state sequestrate.