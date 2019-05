Reggio Calabria -Limitazioni al transito tra gli svincoli di Gallico e Campo Calabro

Condividi

Per i lavori di ripristino, della pavimentazione autostradale tra gli svincoli di Reggio Calabria/Gallico e Campo Calabro, si rendono necessarie delle limitazioni al transito lungo l’A2 Autostrada del Mediterraneo diramazione Reggio Calabria.

Nel dettaglio, a partire dalle ore 21:00 di questa sera e fino alle ore 07:00 di domani sabato 11 maggio, sarà in vigore la chiusura al traffico su A2 Diramazione Reggio Calabria, tra lo svincolo di Reggio Calabria/Gallico e lo svincolo di Campo Calabro dal km 3,554 al km 0,442, e la chiusura della rampa di ingresso in carreggiata Nord dello svincolo di Reggio Calabria/Gallico, dal km 3,554 al km 0,000.

Il traffico veicolare in direzione Salerno verrà deviato con uscita allo svincolo di Reggio Calabria/Gallico, proseguimento lungo la S.S. 18 Tirrena Inferiore – attraverso gli abitati di Gallico, Catona e Villa San Giovanni – e rientro in Autostrada allo svincolo di Villa San Giovanni in direzione Salerno.

Le tempistiche e le modalità di intervento sono state concordate a seguito di uno specifico tavolo tecnico di confronto (COV), indetto dalla Prefettura di Reggio Calabria con tutti i soggetti interessati, compresi gli amministratori del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida