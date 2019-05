Reggio Calabria, lascia il prefetto Di Bari. Arriva Massimo Mariani

Condividi

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Salvini, ha deliberato il seguente movimento di Prefetti dott.ssa Gerarda Pantalone da Capo del Dipartimento per le liberta’ civili e l’immigrazione assume le funzioni di Prefetto di Roma dott. Michele Di Bari da Reggio Calabria,

anche con incarico di Commissario Straordinario del Governo per l’area del Comune di San Ferdinando, assume le funzioni di Capo del Dipartimento per le liberta’ civili e l ‘immigrazione dott. Massimo Mariani da Foggia, anche con incarico di Commissario Straordinario del Governo per l’area del Comune di Manfredonia, assume le funzioni di Prefetto di Reggio Calabria, anche con incarico di Commissario Straordinario del Governo per l’area del Comune di San Ferdinando.

Il dott. Raffaele Grassi da Ispettore Generale di Amministrazione, assume le funzioni di Prefetto di Foggia, anche con incarico di Commissario Straordinario del Governo per l’area del Comune di Manfredonia. La dott.ssa Francesca Ferrandino è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Vibo Valentia, mantenendo anche le funzioni di Prefetto di Catanzaro.