Reggio Calabria – L’arcivescovo Morosini saluta Di Bari

Nella mattinata odierna, Monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, Arcivescovo metropolita di Reggio Calabria-Bova, si è recato in visita al Palazzo del Governo per salutare personalmente il Prefetto Michele di Bari.

L’Arcivescovo ha voluto ringraziare il Prefetto per la proficua attività svolta a favore della comunità e gli ha augurato buon lavoro per il nuovo e prestigioso incarico di Capo dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, che rappresenta un’attestazione di stima per l’opera svolta dal Prefetto in questa Città metropolitana e per la sua grande professionalità.