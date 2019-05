Reggio Calabria – Inaugurazione nuova sede dell’Università Telematica Pegaso

Condividi

L’Università Telematica Pegaso aprirà ufficialmente la nuova sede, mercoledì 29 maggio nella centralissima piazza De Nava di Reggio Calabria.

Verrà coinvolto per l’occasione il Museo Archeologico Nazionale dove si svolgerà il “Forum Internazionale di Studi sulla città” a partire dalle 9:30.

Avvieranno i lavori della giornata il Rettore dell’Università Telematica Pegaso Professore Alessandro Bianchi, il direttore del Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria dott. Carmelo Malacrino ed interverranno per i saluti il professore Calogero di Carlo, responsabile nazionale delle sedi d’esame dell’UniPegaso insieme al professore Armando Curatola, responsabile della sede UniPegaso di Reggio Calabria.

Sarà pronunciata una Lectio Magistralis da parte del professore Emanuele Greco, Presidente della Fondazione Paestum e già Direttore della Scuola Archeologica di Atene, dal titolo “La città greca come fenomeno mediterraneo”.

Alle ore 12 presso la nuova sede sita in via de Nava 140 avverrà il taglio del nastro e la benedizione da parte di S.E.R. Giuseppe Fiorini Morosini con i saluti dei professori Armando Curatola e Calogero di Carlo.

Per l’occasione avrà luogo la presentazione del libro “Ippodamo di Mileto” del professore Emanuale Greco, saranno presenti il Rettore Alessandro Bianchi ed il direttore del MaRrc dott. Carmelo Malacrino.