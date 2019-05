Reggio Calabria – Domenica al Parco Ecolandia performance teatrale

’Una persona che sa scrivere una lunga lettera con facilità non può scrivere male’’ J.A.

Jane racconta la sua storia con la forza immaginativa che la contraddistingue.

Inizia a scrivere nel caos ben organizzato di scenette domestiche, sketch divertenti, piccoli intrecci quotidiani e riesce a procedere con sicurezza nella scrittura di trame perfette. E’ tra le più importanti e conosciute signore scrittrici di romanzi di tutto il mondo. Nota e grande per la sua perfezione limpida e precisa di scrittura, per il suo controllo emotivo, per il profondo tratteggio dei personaggi che si inoltra sotto una superficie di leggerezza.

Parco Ecolandia domenica 26 maggio 2019 ore 15.30 e ore 16.30

TICKET DI INGRESSO €3

Info Spettacoli: