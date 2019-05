Reggio Calabria – Daniela De Blasio aderisce a Forza Italia

Condividi

Il progetto di crescita ed espansione di Forza Italia sul territorio della provincia reggina assieme ai colleghi parlamentari Marco Siclari e Maria Tripodi, sotto la guida della coordinatrice regionale On. Jole Santelli, continua nel segno dell’eccellenza umana e professionale.

La decisione della Dott.ssa Daniela De Blasio di scendere per la prima volta in politica ricoprendo un ruolo attivo all’interno di uno schieramento come quello di Forza Italia, è la reale dimostrazione di quanto la nostra comunità senta responsabilmente il peso dei prossimi impegni elettorali. Le criticità quotidiane che affliggono le tante famiglie reggine e la regressione amministrativa ed economica che negli ultimi anni hanno decisamente contraddistinto la nostra città metropolitana a livello regionale e, purtroppo, anche nazionale, necessitano oggi di soluzioni rapide ed efficaci. Appare chiaro che un’azione politica in grado di realizzare una inversione di tendenza a quella attuale, non può essere il frutto di scelte improvvisate e casuali di cui, come è accaduto a Reggio Calabria, a pagarne le spese sono stati i nostri concittadini. E’ tenendo ben presente questo concetto che l’elegante professionalità della d.ssa De Blasio e la sua grande esperienza amministrativa ben maturata in ambito regionale, provinciale e comunale, sono la più solida garanzia per la rinascita di un serio rapporto di fiducia e collaborazione all’interno della nostra comunità cittadina. Il suo incessante e rinomato impegno a favore delle fasce più deboli della nostra società nel mondo del volontariato e come presidente per la Città Metropolitana della Lega dei Diritti dell’Uomo, la sua grande attività a difesa dei diritti delle donne come Consigliera di Parità, il suo prezioso contributo in materia lavoro, ricordo il trend positivo degli anni in cui era al vertice di Azienda Calabria Lavoro, oltre le sue tante e varie iniziative di carattere sociale a Reggio Calabria, rappresentano solo alcuni dei pregevoli aspetti del bagaglio umano che la Dott.ssa De Blasio porta in dote nel partito azzurro. A Daniela De Blasio giunga, quindi, il sincero benvenuto da parte dell’intero coordinamento provinciale di Forza Italia, con la consapevolezza da parte di tutti che saprà mettere al servizio del partito le migliori capacità umane e professionali, anteponendo sempre e comunque gli interessi della comunità reggina prima di ogni altra cosa.

Il Coordinatore

Francesco CANNIZZARO

Dichiarazione Dott.ssa Daniela De Blasio:

La mia adesione a Forza Italia è motivata dal fatto che nel quadro attuale della politica italiana è sicuramente il partito radicalmente più rappresentativo, assumendo proprio in Calabria un valore maggiore frutto di un contesto socio-politico particolarmente debole e mutevole. L’instabilità regionale e l’incapacità manifestata negli ultimi anni da una classe politica inconcludente sui temi sociali, economici e produttivi, ci ha inesorabilmente ingabbiati in una grave crisi culturale, morale e di sistema. La politica, inequivocabilmente responsabile di questo stato delle cose, è chiamata a dare risposte esaustive nel breve tempo e, quindi, ritengo che sia giunto il momento, per chi vuole operare un profondo cambiamento, di mettersi in gioco in prima persona ed offrire la propria esperienza professionale ed umana al servizio della propria comunità. Chi come me, vuole continuare a credere che ancora si può cambiare e non si arrende al rischio di vedere la nostra terra regredire inesorabilmente, sente l’obbligo morale di scendere in campo. E’ dovere di ognuno cercare di cambiare le cose, misurandosi attraverso una meritocrazia reale che si contrapponga all’attuale platea eletta che spesso occupa immeritatamente ruoli fondamentali delle istituzioni. La scelta ponderata di approdare in un grande partito liberale e democratico come Forza Italia, nasce proprio dalla necessità di poter utilizzare a pieno l’esperienza sin qui maturata all’interno di enti ed istituti pubblici e del mondo del volontariato, al solo scopo di favorire le fasce più deboli della nostra comunità. Attraverso il democratico confronto, il costante impegno e l’azione incessante di Forza Italia, sono convinta che sarà possibile ricostruire un solido legame di fiducia con un territorio in attesa di risposte vere e concrete, in grado di realizzare il progetto regionale di una grande Calabria. Prerogativa essenziale di questo progetto politico è l’individuazione ed il coinvolgimento delle migliori risorse umane presenti sul territorio, ed è in quest’ottica che ringrazio l’On. Francesco Cannizzaro per il lavoro incessante e concreto che sta svolgendo a favore della Città di Reggio e di tutto il territorio provinciale e ancora grazie per avermi offerto l’opportunità di dare il mio contributo, con il senso di appartenenza a principi e valori che sono miei da sempre, per il bene esclusivo della mia terra.

Dott.ssa Daniela De Blasio