Reggio Calabria – Dal Porto al P. L.Sud: Falcomatà mostra il volto nuovo (VIDEO)

Condividi

Il progetto del Waterfront progettato dall’archistar Zaha Hadid, per il momento, è stato messo da parte, in attesa che le risorse un giorno possano consentire un investimento di quel tipo.

Nel frattempo l’amministrazione comunale si è attivata per migliorare l’impatto dell’area costiera ai margini del lungomare attraverso la riqualificazione dell’area prossima al porto e la costruzione del così detto “Parco Lineare Sud”.

Il Sindaco Falcomatà, sulla sua pagina Facebook, ha pubblicato un video in cui, indossando pantaloncini e scarpe da ginnastica, ha mostrato l’avanzamento dei lavori, sfruttando il fatto che, a completamento dei lavori, l’itinerario più gettonato per la corsetta dei cittadini avrà sensibilmente cambiato volto.

Waterfront (come lo si intende adesso), Pineta Zerbi, Museo dello Strumento Musicale, Lungomare, Tempietto e Parco Lineare Sud. I punti di riferimento di un cammino lungo oltre tre chilometri, in cui il Sindaco ha incontrato diversi cittadini provando a spiegare come cambieranno le cose, ricevendo qualche consiglio e qualche rimprovero.

Ecco il video: