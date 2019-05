Reggio Calabria – Convocato il consiglio comunale per il 6 maggio

Condividi

Ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 47 dello Statuto Comunale, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato, in sessione straordinaria, per il giorno 06.05.2019 alle ore 10,00 nella sala adunanze di Palazzo San Giorgio, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno:

1.NOMINA COMPONENTI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI;

2. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO N.65/2016 A FAVORE AVV. ANTONIO PELLE;

3. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA TITOLI GIUDIZIALI ESECUTIVI NOTIFICATI NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018;

4. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – CORTE D`APPELLO DI RC ORDINANZA DEL 01/02/2019 DI CORREZIONE ERRORE MATERIALE DELLA SENT. N.7/2018 – CAUSA POLIMENI ANGELO C/ COMUNE DI RC;

5. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA CORTE D`APPELLO DI REGGIO CALABRIA N. 278/2016 RISARCIMENTO DANNO PATRIMONIALE A FAVORE DEI SIGG. TRAPANI LOMBARDO ANTONIO, TRAPANI LOMBARDO MARIA CONCETTA, TRAPANI LOMBARDO VINCENZO, TRAPANI LOMBARDO ANTONIO, TRAPANI LOMBARDO MARIA CONCETTA, DONATO LUIGI;

6. INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA IN AULA AI SENSI DELL’ART. 43 DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE, IN MERITO AI CONTINUI DISSERVIZI IDRICI NEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA.

Nel caso in cui la seduta dovesse andare deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio Comunale si riunirà, in seconda convocazione, il giorno 07.05.2019 alle ore 10,00.