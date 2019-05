Reggio Calabria – Convengo “Allergia oggi”, una patologia in costante aumento

Si è svolto presso il Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria il convegno “Terra di Magna Grecia – Allergia oggi”, giunto alla sua IX edizione e organizzato dalla Dott.ssa Maria Grazia Palermo, allergologo presso l’ASP n.05 di Reggio Calabria e dal suo comitato scientifico composto dal Dr. Giuseppe Sera, anestesista e rianimatore presso il GOM di Reggio Calabria e il Dr Antonino Caratozzolo, pediatra di famiglia presso l’ASP n. 05 di Reggio Calabria.

Il convegno ha visto il confronto tra vari specialisti delle diverse branche della tematica.

Dopo i saluti del Presidente dei medici e chirurghi della provincia di Reggio Calabria, Dott. Pasquale Veneziano e del Presidente Nazionale AAIITO, dott. Antonino Musarra, i moderatori e i relatori, provenienti da diverse Università italiane, si sono confrontati illustrando le ultime novità in tema di prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie allergiche. Particolarmente interessanti le relazioni della Prof.ssa Eleonora Nucera, allergologa dell’Università Cattolica di Roma, che ha relazionato in tema di allergia ai farmaci, del Prof.re Girolamo Pelaia, docente di Pneumologia presso l’Università di Catanzaro che ha relazionato in tema di Terapia anti – IgE, e della Prof.ssa Luisa Ricciardi dell’Università di Messina che ha parlato di allergie al nichel purtroppo molto diffuse. Il convegno si è aperto con la lettura magistrale del Prof.re Domenico Puzzolo, ordinario di Istologia ed embriologia dell’Università di Messina che ha esposto il tema: markers morfologici nell’infiammazione della superficie oculare. Il convegno ha registrato oltre 150 iscritti che hanno preso parte attiva al convegno attraverso numerose domande ai relatori.